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  • 04.07.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 08:54

konutları 10 bin peşin 305 lira taksitle ! İşte !

50 bin konut projesinde heyecan sona erdi. Son olarak Başakşehir Kayabaşı, Silivri Alipaşa, Tuzla Aydınlı ve Başakşehir Hoşmeret'te kura çekilişleri tamamlandı ve kazananlar açıklandı. tarafından projesi yapılan alt gelir grubu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları nelerdir? Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaş için yeni konut müjdesi verdi. 50 bin sosyal konut projesi yoğun talep gören kurum, çalışmalarını hızlandırdı. 50 bin konut için 637 bin talep geldiğini hatırlatan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "İstanbul'daki 6 bin 300 konut için 318 bin başvuru gelmişti.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından belirli dönem aralıklarıyla belirli gelir gruplarına ait yeni projeleri yapılıyor. Vatandaşlar bu nedenle TOKİ tarafından yayınlanan duyuruları büyük bir merakla takip ediyor. Peki, TOKİ alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları nelerdir? Vatandaşın yoğun talebini görünce İstanbul'a ağırlık verme kararı aldık. 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaş için en az 10 bin yeni konutu daha satışa sunacağız" diye konuştu. Peki 2019 TOKİ alt gelir grubu kurasız yeni ev projeleri hangileri? İşte TOKİ konutları 10 bin peşin 305 lira taksitle ev alma şartları açıklaması

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