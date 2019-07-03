Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından belirli dönem aralıklarıyla belirli gelir gruplarına ait yeni projeleri yapılıyor. Vatandaşlar bu nedenle TOKİ tarafından yayınlanan duyuruları büyük bir merakla takip ediyor. Peki, TOKİ alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları nelerdir? Vatandaşın yoğun talebini görünce İstanbul'a ağırlık verme kararı aldık. 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaş için en az 10 bin yeni konutu daha satışa sunacağız" diye konuştu. Peki 2019 TOKİ alt gelir grubu kurasız yeni ev projeleri hangileri? İşte TOKİ konutları 10 bin peşin 305 lira taksitle ev alma şartları açıklaması