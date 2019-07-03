Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu bugün açıklandı. Enflasyon farkının uygulanmaması yönünde bir karar çıkmazsa sigara ve içkinin vergisi artacak. ÜFE'ye göre belirlenen sigara vergisinin tahminlere göre 4 kuruş civarında artması bekleniyor. Yılın başında sigara üzerinden alınan nispi vergi oranı yüzde 67'ye yükseldi. Yapılan ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam yapılan sigaranın ÖTV'si yeniden artırıldı. Sigara şirketleri yılbaşında yapılan 4 liralık ÖTV zammının 2 lirasını fiyatlarına henüz yansıtmışken bu kez 46 kuruşluk fiyat artışı daha yapmak zorunda kalacaklar. Peki sigara güncel tekel fiyat listesi! 3 Temmuz sigara fiyatına son dakika Temmuz zammı geldi! Sigaraya ÖTV zammı ne kadar?