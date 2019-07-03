Hükümet, bu yıl yaşama geçirilecek sosyal güvenlik reformu için yoğun bir mesai sürdürürken, çalışma hayatında da önemli adımlar atılıyor. Yeni dönemde kamuda part-time iş fırsatları artacak, memurlar evden de çalışabilecek. İşgücü izleme sistemi kurularak, yeni sektörlere uyum stratejisi hazırlanacak. Esnek çalışmaya özel meslek kursları düzenlenecek, istihdam garantili işlere daha fazla teşvik verilecek. Kamu personel rejiminde köklü değişikliklere gidiliyor. Esnek çalışma modeli Türkiye'ye yaygınlaştırılacak, çalışma saatleri esnetilecek. Hizmetin niteliğine göre, mesai zorunluluğu bulunmayan kamu çalışanları Avrupa ülkelerindeki gibi evde çalışma izni de alabilecek. İŞKUR, part-time çalışmanın yoğun olduğu hizmet sektörüne yönelik meslek kurslarının sayısını artıracak.

HAZAL ATEŞ