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  • 03.07.2019 11:34
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 12:45

3 Temmuz : Hemşire, öğretmen, polis oranı ne kadar? Hemşire, öğretmen, polis maaşı kaç para?

'in açıkladığı verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi () mayısta yüzde 0,95 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,99 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. den kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, Haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,99'dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Peki 3 Temmuz TÜİK: Hemşire, öğretmen, polis enflasyon zam oranı ne kadar? Hemşire, öğretmen, polis maaşı kaç para?

3 Temmuz TÜİK: Hemşire, öğretmen, polis enflasyon zam oranı ne kadar? Hemşire, öğretmen, polis maaşı kaç para? Memur ve emeklilere 2019 Temmuz'da verilecek zam oranları belli oldu. Tüketici fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 0.03 artarken yıllık artış yüzde 15.72 oldu. Yıllık enflasyon böylece Haziran 2018'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Buna bağlı olarak SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

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