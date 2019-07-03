Emekli maaşı temmuz zammı belli oldu! Türkiye'de 12.3 milyon emekli bulunuyor. Tüm bu 12.3 milyon emeklinin ortak heyecanı ise; Temmuz ayı emekli maaş zammı. Geçtiğimiz ay bayram ikramiyelerini alan emekliler, temmuz ayında yapılacak olan zammın ne kadar olacağını ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını araştırıyor. Analistler, enflasyondaki düşüşün haziran itibarıyla belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aylık artışlar daha sınırlı kalabilir. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir. Bu durumda memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak. Zam oranı elbette ki enflasyona göre belirlenecek Peki en düşün emekli maaşı ne kadar olacak? İşte temmuz zammı...