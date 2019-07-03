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  • 03.07.2019 15:35
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 15:35

3 Temmuz na Temmuz mı geldi mi? Sigaraya zammı yapıldı mı? ()

Sigaradan alınan vergiler temmuz ayında açıklanan ilk altı aylık gerçekleşmesine göre belirleniyor. Enflasyonu artırdığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıllarda bazı dönemlerde vergi artışı yapılmamıştı. Ancak henüz enflasyonun sigara ve içkiden alınan vergilere yansıtılmamasına yönelik bir karar çıkmadı. Daha önce sigaraya Nisan ayında yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karara göre; asgari maktu vergi oranı yenilenmişti. TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklandı fakat enflasyona bağlı olarak sigara ve içki fiyat düzenlemesi konusunda açıklama henüz yapılmadı. Peki na Temmuz mı geldi mi? Sigara fiyatlarına enflasyon zammı var mı?

Sigara fiyatına son dakika Temmuz zammı geldi mi? Sigara fiyatlarına enflasyon zammı yapıldı mı? Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu bugün açıklandı. Enflasyon farkının uygulanmaması yönünde bir karar çıkmazsa sigara ve içkinin vergisi artacak. ÜFE'ye göre belirlenen sigara vergisinin tahminlere göre 4 kuruş civarında artması bekleniyor. Yılın başında sigara üzerinden alınan nispi vergi oranı yüzde 67'ye yükseltildiği için çarpan etkisi 9 kata kadar çıkıyor. Bunun için de 4 kuruşluk bir vergi artışının fiyata yansımasının 39 kuruşu bulması bekleniyor.

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HaberlerEkonomi Haberleri3 Temmuz sigara fiyatına son dakika Temmuz zammı geldi mi? Sigaraya enflasyon zammı yapıldı mı? (Sigara Tekel fiyat listesi)
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