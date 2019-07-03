Sigara fiyatına son dakika Temmuz zammı geldi mi? Sigara fiyatlarına enflasyon zammı yapıldı mı? Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu bugün açıklandı. Enflasyon farkının uygulanmaması yönünde bir karar çıkmazsa sigara ve içkinin vergisi artacak. ÜFE'ye göre belirlenen sigara vergisinin tahminlere göre 4 kuruş civarında artması bekleniyor. Yılın başında sigara üzerinden alınan nispi vergi oranı yüzde 67'ye yükseltildiği için çarpan etkisi 9 kata kadar çıkıyor. Bunun için de 4 kuruşluk bir vergi artışının fiyata yansımasının 39 kuruşu bulması bekleniyor.