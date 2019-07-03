50 bin konut projesinde heyecan sona erdi. Son olarak İstanbul Başakşehir Kayabaşı, Silivri Alipaşa, Tuzla Aydınlı ve Başakşehir Hoşmeret'te kura çekilişleri tamamlandı ve kazananlar açıklandı. TOKİ tarafından projesi yapılan alt gelir grubu kurasız yeni ev projeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları nelerdir? Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaş için yeni konut müjdesi verdi. 50 bin sosyal konut projesi yoğun talep gören kurum, çalışmalarını hızlandırdı. 50 bin konut için 637 bin talep geldiğini hatırlatan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "İstanbul'daki 6 bin 300 konut için 318 bin başvuru gelmişti.