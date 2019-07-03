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  • 03.07.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 11:00

emekli maaşı ödemesi 5,7,9,1,3,8 olanlar yattı mı? Memur lı maaşları ne zaman ödenecek?

Haziran ayı oranının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak oranı belli oldu. Bu nedenle şimdi milyonlarca kişi "Emekli ve ?" sorusuna yanıt arıyor. ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içerisinde maaş alma günlerinde ceplerine koyacaklar. Memur emeklileri ise bu hafta maaşını zamsız olarak alıyorlar.. Emekli maaşı ödemesi 5,7,9,1,3,8 olanların ne zaman ödeme alacağını haberimizde belirttik. Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.​

SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatar? 2019 Temmuz emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar. Emekli maaşı ödeme tarihleri ile ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekliler belirli tarihlerde maaşlarını alıyorlar. Bu tarihler tahsis numarasına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içerisinde maaş alma günlerinde ceplerine koyacaklar. Memur emeklileri ise bu hafta maaşını zamsız olarak alıyorlar. Zam farkını ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte hesabında görecek.

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HaberlerEkonomi Haberleri2019 Temmuz emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar yattı mı? Memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek?
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