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  • 03.07.2019 15:05
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 15:05

maaşları Temmuz mı sonrası derecesine göre kaç para? ?

maaşları Temmuz mı sonrası derecesine göre kaç para? ? Haziran ayı enflasyon sayılarının açıklanması ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz zammı da netleşti. Memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam geldi. Peki yeni zamla kim ne kadar maaş alacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl temmuzda yüzde 9.17, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.19 oranında zam yapılmıştı.

Haziran ayı enflasyon sayılarının açıklanması ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz zammı da netleşti. Memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam geldi. Peki yeni zamla kim ne kadar maaş alacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl temmuzda yüzde 9.17, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.19 oranında zam yapılmıştı. Peki Öğretmen maaşları Temmuz zammı sonrası derecesine göre kaç para oldu işte tüm detaylar SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl temmuzda yüzde 9.17, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.19 oranında zam yapılmıştı.

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