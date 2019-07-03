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  • 03.07.2019 14:05
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 14:43

2019 memur farkı ve aile yardımı oranı ne kadar? TUİK Memur Temmuz zammı!

Milyonlarca emekli ve memurun kulağı duyurulacak olan haziran ayı açıklamasındaydı ve bugün o rakamları açıkladı. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 6 oranında, ve emekli aylıkları da yüzde 5.01 oranında geldi. TÜİK verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi () yüzde 5.01 arttı. Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 888 TL’den bin 983 TL’ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 125 TL’den bin 181 TL’ye yükseldi. Memurlara verilen destek ödemelerinde de zam olacak. Bu bağlamda kime ne kadar zam yapıldı detayları haberimizde yer almaktadır.

TUİK TÜFE Memur son dakika Temmuz zammı! 2019 memur enflasyon farkı ve aile yardımı zam oranı ne kadar? Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz zammı da netleşti. Memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam geldi. Peki yeni zamla kim ne kadar maaş alacak? en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 690 TL'den bin 775 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 190 TL'den bin 250 TL'ye yükselecek. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl temmuzda yüzde 9.17, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.19 oranında zam yapılmıştı.

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