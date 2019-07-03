TUİK TÜFE Memur son dakika Temmuz zammı! 2019 memur enflasyon farkı ve aile yardımı zam oranı ne kadar? Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz zammı da netleşti. Memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam geldi. Peki yeni zamla kim ne kadar maaş alacak? en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 690 TL'den bin 775 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 190 TL'den bin 250 TL'ye yükselecek. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl temmuzda yüzde 9.17, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.19 oranında zam yapılmıştı.