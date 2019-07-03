2019 Başkomiser maaşları Temmuz zammı sonrası derecesine göre kaç para? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019'un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019'un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 888 TL'den bin 983 TL'ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 125 TL'den bin 181 TL'ye; en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 690 TL'den bin 775 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 190 TL'den bin 250 TL'ye yükselecek.