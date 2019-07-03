Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.07.2019 14:17
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 14:17

maaşları Temmuz mı sonrası derecesine göre kaç para? Kim ne kadar maaş alacak?

Haziran ayı sayılarının açıklanması ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz mı da netleşti. Memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam geldi. Peki yeni zamla kim ne kadar maaş alacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl temmuzda yüzde 9.17, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.19 oranında zam yapılmıştı. Peki sonrası derecesine göre kaç para oldu işte tüm detaylar

2019 Başkomiser maaşları Temmuz zammı sonrası derecesine göre kaç para? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019'un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019'un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 888 TL'den bin 983 TL'ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 125 TL'den bin 181 TL'ye; en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 690 TL'den bin 775 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 190 TL'den bin 250 TL'ye yükselecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2019 Başkomiser maaşları Temmuz zammı sonrası derecesine göre kaç para? Kim ne kadar maaş alacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri