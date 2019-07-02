Başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, yaşlılara, hastalara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vesilesiyle destek sağlanıyor. Bu desteklerin çoğuna bir kimlikle başvurmak yetiyor. Bu konularda 'Alo 144 sosyal Yardım Hattı'ndan ve toplumsal yardımlaşma vakıflarından detaylı data almak mümkün. İşte az bilinen sadece ihtiyaç sahipleri açısından çok önemli olan destekler... Peki 2022 yaşlılık aylığı evde bakım ve doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım başvuru şartları nedir? İşte detaylar