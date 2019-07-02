Kadroya geçen taşeron işçilere zam yapılacak mı sorusunu binlerce işçi sormaya başladı. KHK ile kadro alan işçilerin durumu ve taleplerini içeren dosyanın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğuna yer verildi. Geçtiğimiz yıl KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler , maaş ve diğer sosyal haklardan mahrum bırakılmıştı. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmakta olan 200 bini aşkın işçi büyük bir merakla Toplu-İş sözleşmelerini bekliyor. TİS görüşmelerinde maaş zammı ile sosyal olanaklar hakkında alınacak kararlar beklenirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay bir araya geldi ve konu ile ilgili ilk temaslarda bulundu. Peki kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve asgari ücret zammı yapılacak mı?