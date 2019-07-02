Milyonlarca ve memuru yakından ilgilendiren Haziran ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak. 13 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun maaşına yapılacak zam oranı belli olacak. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil. Son toplu sözleşmeye nazaran; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek. Peki emekli ve memur enflasyon zam oranı yüzde kaç? İşte SSK SGK Bağkur Temmuz emekli ve memur zamlı taban maaşları...