SEBZE ve meyve fiyatlarında tarla-market uçurumu tüketiciyi bezdiriyor. Mutfakların vazgeçilmezi ürünlerde 5 kata varan fark ortaya çıkıyor.

14 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Haziran'da markette 14, üreticide 6 üründe fiyat artışı, markette 23, üreticide 15 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 4, üreticide 12 üründe fiyatın değişmediğini söyledi. Haziran'da fiyatı en fazla artan ürünün sivri biber, fiyatı en fazla düşen ürünün ise karpuz olduğunu belirten Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 392.54 ile salatalıkta yaşandığına dikkati çekti. Bayraktar, fiyat farkının domateste yüzde 384.98, karpuzda yüzde 379.17 olduğunu bildirdi. Salatalığın 4.9, domates ve karpuzun 4.8 kat fazlaya satıldığını vurgulayan Bayraktar, "Üreticiden markete fiyat salatalıkta 53 kuruştan 2,59 liraya, domateste 64 kuruştan 3,10 liraya, karpuzda 32 kuruştan 1,53 liraya çıkıyor" dedi.