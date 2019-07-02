BAYBURTLU asma tavan ustası Fikret Saka, KOSGEB'den hibe desteği alarak açtığı işyeriyle bölgenin profil ihtiyacını karşılıyor. KOSGEB'den destek alarak profil imalatına başlayan, kısa sürede tonlarca hammaddeyi imalat hanesinde işleyerek profil haline getiren Saka, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun profil ihtiyacını karşılamaya başladığını söyledi. Daha önce ürün tedarik etmeye çalıştığı Trabzon ve Erzurum bölge bayilerine şimdi kendisinin mal verdiğini anlatan Saka, şunları kaydetti: "Günlük yaklaşık 1.5 ton hammadde işliyoruz. Bu 2 bin 500, 3 bin adet profil üretimi anlamına geliyor."