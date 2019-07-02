Taşeronda son dakika haberi: Taşeron işçilerin ve kamu işçilerin sorunları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Maaş zammı ve TİS görüşmeleri öncesi kritik görüşme yapıldı. İşte görüşmeden gelen ilk bilgiler ve beklentiler. Kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve asgari ücret zammı! Başkan Erdoğan'ın masasında. Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili flaş iddia. TBMM kulislerinden edinilen bilgilere göre işçilerin TİS ve enflasyon farkı taleplerini içeren bir dosyanın Erdoğan 'a iletildiği belirtildi. TBMM 'de de sık şekilde gündeme gelen konu ile ilgili bir talep dosyası hazırlandığı ve söz konusu dosyanın değerlendirilmek üzere Başkan Erdoğan'ın masasında olduğu belirtildi. 2020 Ekim Ayı'na ertelenen Toplu İş Sözleşmesi meselesi de söz konusu talep dosyası içinde.