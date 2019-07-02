İŞKUR Sosyal Çalışma Programı büyük ilgi gördü

ÜNİVERSİTELİ gençleri çalışma hayatıyla tanıştırmak için hayata geçirilen, hem cep harçlığı hem de sigorta imkanı sunan Sosyal Çalışma Programları büyük ilgi gördü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı programlara, 200 binin üzerinde üniversite öğrencisinin başvurduğu öğrenildi. Öğrenciler, 'kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması', 'kütüphanelerin bakımı ve düzeni' ve 'kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi' alanları için tercih yaptı. Gençler 3 aylık programlara haftada 3 gün olmak üzere bu yaz 39 gün katılacak. Günlük 67,36 lira ödenecek. Sigortaları da yatırılacak. Programa alınacak 100 bin öğrenci, 5 Temmuz'da yapılacak kurayla belirlenecek.