EYT yasası bir türlü gündemden düşmüyor. Bu bağlamda ise vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Emeklilik olmak için günlerini sayan vatandaşlar Erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak görülüyor. On binlerce kişi emekli maaşı almak istiyor ancak emekli olamadıkları için 50 ve üzeri yaşlarda çalışmaya mecbur kalıyorlar. Bu bağlamda pek çok özel sektör şirketi yaşı ilerlemiş kişileri işe almak istemiyor ve nitelikli personel istihdam talebinde bulunuyor. 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri nedir? EYT yasası çıktı mı? İşte yeni formül!