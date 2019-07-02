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  • 02.07.2019 23:50
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 23:50

personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru formu

tarafından yapılan açıklamada, 12 bin 713 personel alımı yapılacağı belirtildi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar yla ilgili detayları araştırıyor. Peki, ? nelerdir?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı tarafından 5 ayrı personel alım ilanı yayımlandı. 2019 yılı içerisinde bakanlık bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirtildi.

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