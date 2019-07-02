Devletten karşılıksız 15 destek veriliyor. 2022 yaşlılık aylığı evde bakım ve doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım başvuru şartları ​oldukça merak ediliyor. Ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor. Bu kredi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yoksul ailelere 'Gelir Getirici Projeler' adı altında sağlanıyor. Amaç, yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak iş kurmaları ve gelir elde etmeleri.

Engellilerin bakımını üstlenen akrabasına yapılan ödemedir. Bu aylığın alınabilmesi için engel oranının en az yüzde 50 ve 'Ağır engelli' ibaresi bölümünün 'evet' olarak işaretlenmesi gerekiyor.