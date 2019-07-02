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  • 02.07.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 10:02

2022 evde bakım ve yardımı alım nedir?

Başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, yaşlılara, hastalara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vesilesiyle destek sağlanıyor. Bu desteklerin çoğuna bir kimlikle başvurmak yetiyor. Bu konularda ‘Alo 144 sosyal Yardım Hattı’ndan ve toplumsal yardımlaşma vakıflarından detaylı data almak mümkün. İşte az bilinen sadece ihtiyaç sahipleri açısından çok önemli olan destekler... Peki 2022 evde bakım ve yardımı alım nedir? İşte detaylar

Devletten karşılıksız 15 destek veriliyor. 2022 yaşlılık aylığı evde bakım ve doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım başvuru şartları ​oldukça merak ediliyor. Ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor. Bu kredi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yoksul ailelere 'Gelir Getirici Projeler' adı altında sağlanıyor. Amaç, yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak iş kurmaları ve gelir elde etmeleri.
Engellilerin bakımını üstlenen akrabasına yapılan ödemedir. Bu aylığın alınabilmesi için engel oranının en az yüzde 50 ve 'Ağır engelli' ibaresi bölümünün 'evet' olarak işaretlenmesi gerekiyor.

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