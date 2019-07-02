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  • 02.07.2019 13:32
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 13:34

? İşte yeni formül! ? son dakika haberleri

EYT yasası bir türlü gündemden düşmüyor. Bu bağlamda ise vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Emeklilik olmak için günlerini sayan vatandaşlar yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birisi (EYT) olarak görülüyor. On binlerce kişi emekli maaşı almak istiyor ancak emekli olamadıkları için 50 ve üzeri yaşlarda çalışmaya mecbur kalıyorlar. Bu bağlamda pek çok şirketi yaşı ilerlemiş kişileri işe almak istemiyor ve nitelikli personel istihdam talebinde bulunuyor. 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. Peki haberleri nedir? EYT yasası çıktı mı? İşte yeni formül!

2 Temmuz EYT yasası çıktı mı? İşte yeni formül!

31 Mart 2019 Yerel seçimleri öncesinde gündeme gelmeyen emeklilikte yaşa takılanlar (eyt) yasasının 23 Haziran seçimlerinden sonra ne zaman Meclise geleceği merak ediliyor. Binlerce kişi emekli olamadığı için sigortalı iş arıyor ve yaşını doldurarak emekli olmak istiyor. Ancak kamu kurumlarında istihdam sağlanırken en önemli kriter yaş şartıdır ve emeklilikte yaşa takılanlar (eyt) yasasını bekleyenler sadece özel sektörde iş bulabiliyorlar. Diğer yandan özel sektörde sigorta ve geçim sıkıntısı nedeniyle zorluk çeken vatandaşlar emeklilikte yaşa takılanlar (eyt) yasasının bir an önce TBMM'de onaylanmasını talep ediyorlar. Milyonlarca aile Türkiye'de EYT son dakika gelişmesi var mı, yok mu araştırmasına devam ediyor.

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