31 Mart 2019 Yerel seçimleri öncesinde gündeme gelmeyen emeklilikte yaşa takılanlar (eyt) yasasının 23 Haziran seçimlerinden sonra ne zaman Meclise geleceği merak ediliyor. Binlerce kişi emekli olamadığı için sigortalı iş arıyor ve yaşını doldurarak emekli olmak istiyor. Ancak kamu kurumlarında istihdam sağlanırken en önemli kriter yaş şartıdır ve emeklilikte yaşa takılanlar (eyt) yasasını bekleyenler sadece özel sektörde iş bulabiliyorlar. Diğer yandan özel sektörde sigorta ve geçim sıkıntısı nedeniyle zorluk çeken vatandaşlar emeklilikte yaşa takılanlar (eyt) yasasının bir an önce TBMM'de onaylanmasını talep ediyorlar. Milyonlarca aile Türkiye'de EYT son dakika gelişmesi var mı, yok mu araştırmasına devam ediyor.