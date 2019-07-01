Gram altın % 20 kazandırdı Yurt içinde en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan gram altın, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 20 getiri sağladı. Yıla 218 lira seviyesinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 25 Haziran'da 268.8 lira ile son 10 ayın zirvesini gördü.

Yurt içinde en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan gram altın, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 20 getiri sağladı. Yıla 218 lira seviyesinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 25 Haziran'da 268.8 lira ile son 10 ayın zirvesini gördü. Bu seviyelerde tutunamayan gram altın, Haziran ayını yaklaşık yüzde 7 primle 262 liradan tamamladı. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, "Yükseliş eğiliminde olan gram altın, 268 lira seviyesinin üzerine yerleşirse 274 liraya çıkabilir" dedi. Finans analisti İslam Memiş de gram altında yatırımcıların 257 lira seviyesini yakından takip etmesi gerektiğini belirterek, "Bu seviyenin aşağı kırılması durumunda 250 liraya kadar gerileyebilir. Yılın kalanında yükselişini sürdürebilir. Önce 275, devamında 290 lira seviyelerini test edebilir" diye konuştu.