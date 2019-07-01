Evlenene çifte destek Yetim kız çocuklarına evlenirken 24 maaş çeyiz parası ödenirken, çeyiz hesabı ile de çiftler 18 bin liraya varan devlet katkısı alabiliyor. Babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor.

Devlet evlenenlerin yanında. Yetim kız çocuklarına 24 maaş peşin ödeme yapılırken, çeyiz hesabı açıp düzenli birikim yapan çiftlere de 18 bin liraya varan devlet katkısı veriliyor. Babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor. Örneğin; 500 lira ölüm aylığı alan kız çocuğuna ölüm aylığının 2 yıllık tutarı olan 12 bin lira çeyiz parası veriliyor. Bu parayı almak için evlilik cüzdanı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmak gerekiyor. Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı var. Devlet katkısında üst sınır 9 bin lira. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor.