Evlat edinen polise yarı zamanlı Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mobil, esnek ve her yerden çalışma iş yaşamında yeni bir sayfa açtı. Hükümet çalışma yaşamındaki katılıkları sona erdirmek, esnek çalışmaya güvence için iş mevzuatında önemli değişikliklere imza atarken, bir destek de yargıdan geldi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mobil, esnek ve her yerden çalışma iş yaşamında yeni bir sayfa açtı. Hükümet çalışma yaşamındaki katılıkları sona erdirmek, esnek çalışmaya güvence için iş mevzuatında önemli değişikliklere imza atarken, bir destek de yargıdan geldi. İdare mahkemesi evlat edinen polis memurunun yarı zamanlı çalışma talebinin reddine ilişkin kararı bozdu. Mahkeme, "Bir küçüğü evlat edinen ve memur olarak görev yapan davacının kanunen tanınan bu hakkı kullanmasının önünde yasal engel bulunmuyor. Yarım zamanlı çalışma istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlem hukuka uyarlık taşımıyor" kararı verdi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi de idare mahkemesinin kararını onadı. Bu karar benzeri durumdaki memurlar için de örnek teşkil edecek.





HAZAL ATEŞ