Erken emekli olma şartları nedir? Ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesaplama! Yaşa takılanlara müjde. Yüz binlerce kişiye erken emekliliğin yolunu açacak, tasarı Meclis'e geliyor. Kanun teklifine göre, çıraklık ve staj süreleri de emeklilik hesabına dahil edilecek. SGK SSK Bağkur emeklisi yüksek maaş alma şartları! Ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesapla. Emekli olma hayali kuran çalışanların, bir beklentisi de yüksek maaş alabilmek. Maaşı artırmak mümkün. Brüt ücret, ikinci sigortalılık, tavandan prim, SSK şartı... Çalışanların en çok merak ettiği konuşların başında yüksek emekli maaşı nasıl alırım sorusuna yanıt bulmak oluyor. Bu anlamda Bu bağlamda yüksek emekli maaşı almanın şartları ve yollarını derledik. öncelikle emekliliğinizi planlarken son bir iki yılı düşünmeyin.