65 yaş yaşlılık aylığı ve 2022 maaşı 2019 yılı Temmuz ayında ne kadar? 2022 maaşlarına Temmuz'da zam var mı? Temmuz ayında emekli ve memurlara enflasyon oranında yeni zam yapılacak. Devlet tarafından 2022 maaşı alan alanlara da zam yapılacak mı? Binlerce vatandaş bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki temmuz ayında engelli maaşı, 65 yaş maaşı ve evde bakım maaşı alanlara zam yapılacak mı son haber ne? 581 bin kişiye ödenen 543,25 lira tutarındaki 65 yaş aylığı Ocak'ta 603,82 ya da 606,21 liraya çıkabilecek. Ayrıca bu ödemeden yararlanmada gelir sınırı artacak. Bu sınır bu yıl 483,63 liraydı. Ocak'ta 609,67 liraya çıktı.