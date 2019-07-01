Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 01.07.2019 16:59
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 17:12

ve 2019 yılı Temmuz ayında ne kadar? 2022 maaşlarına Temmuz'da var mı?

Temmuz ayının başlaması ile birlikte milyonlarca emekli ve memura yeni mı yapılacak. Devlet tarafından belirli aralıklarla , yaşlılık maaşı ve evde bakım maaşı alan vatandaşlara da zam yapılacak mı? Bu sorunun cevabı son günlerde binlerce kişinin gündeminde. Zam beklentisi olanlar bu mevzuda resmi bir izahat bekliyor. Fakat şu ana kadar bu mevzuda resmi ağızdan yeni bir açıklama gelmedi. Gelişmeler için bizi takip edin. Bu arada engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır.

65 yaş yaşlılık aylığı ve 2022 maaşı 2019 yılı Temmuz ayında ne kadar? 2022 maaşlarına Temmuz'da zam var mı? Temmuz ayında emekli ve memurlara enflasyon oranında yeni zam yapılacak. Devlet tarafından 2022 maaşı alan alanlara da zam yapılacak mı? Binlerce vatandaş bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki temmuz ayında engelli maaşı, 65 yaş maaşı ve evde bakım maaşı alanlara zam yapılacak mı son haber ne? 581 bin kişiye ödenen 543,25 lira tutarındaki 65 yaş aylığı Ocak'ta 603,82 ya da 606,21 liraya çıkabilecek. Ayrıca bu ödemeden yararlanmada gelir sınırı artacak. Bu sınır bu yıl 483,63 liraydı. Ocak'ta 609,67 liraya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri65 yaş yaşlılık aylığı ve 2022 maaşı 2019 yılı Temmuz ayında ne kadar? 2022 maaşlarına Temmuz'da zam var mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri