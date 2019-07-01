2019 Temmuz memur zam oranı son dakika SSK Bağkur emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ve memur vatandaş Haziran ayının bitmesiyle birlikte Temmuz ayında yapılacak zammı araştırmaya başladı. Bu nedenle vatandaşlar "Emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekli ve memur maaşlarına zam ne zaman gelecek? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı... Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine, bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusu. Emekliler her yıl Ocak ayında ilk zamlı maaşlarına kavuşuyor.