Temmuz ayı milyonlarca birey için zam ayı demek. Temmuz'da asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşımız maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 2019 Asgari ücret zam oranı geçtiğimiz Ocak ayında yüzde 26,05 oranında olmuştu. Ek olarak 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar yada eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer verilmiştir. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna gore artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor. Asgari ücret zammına gelecek olursak, Temmuz'da zam yapılmayacağı açıklanmıştı Çalışan bireylere net maaşlarının üzerine ilave yapılarak ödenmekte olan Asgari Geçim İndirimi kısaca AGİ uygulaması ile maaşları baz alınarak hesaplanan vergiler, vergi dairesine AGİ kadar daha azca ödeniyor.