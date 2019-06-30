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  • 30.06.2019 15:31
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 15:36

Temmuz ayında e var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı? asgari ücretin içinde mi?

Temmuz ayı milyonlarca birey için ayı demek. Temmuz'da le çalışan milyonlarca vatandaşımız maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 2019 Asgari ücret zam oranı geçtiğimiz Ocak ayında yüzde 26,05 oranında olmuştu. Ek olarak 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar yada eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde yer verilmiştir. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna gore artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor. Asgari ücret zammına gelecek olursak, Temmuz'da zam yapılmayacağı açıklanmıştı Çalışan bireylere net maaşlarının üzerine ilave yapılarak ödenmekte olan i kısaca AGİ uygulaması ile maaşları baz alınarak hesaplanan vergiler, vergi dairesine AGİ kadar daha azca ödeniyor.

Temmuz ayında emekli maaşlarına ve memur maaşlarına gelecek zamlarla birlikte asgari ücrette bir artış olacak mı? Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zammı ve memur maaş zammı netleşmeye başladı. Bunun birlikte asgari ücret çalışanları gözünü TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevirdi. İşte Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamlanan asgari ücret için tüm gelişmeler... 2019 yılının Ocak ayında yapılan zam tüm yıl için geçerli olacak, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacak. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2019 asgari ücret ne kadar? İşte 2019 asgari ücret ve AGİ tablosu.

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