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  • 30.06.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 09:53

son dakika , çeyrek ne kadar? Altın bugün kaç para oldu?

Altın ve altın fiyatları vatandaşlar için her zaman önemli olmuştur. Türkiye'de yastık altı olarak tabir edilen birikim şeklinde altın ilk sırada gelmektedir. Bu bağlamda altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar merak içinde bu soruyu soruyor. İstanbul 'da, dünkü kapanışta 426,00 lira, 24 ayar külçe fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,38 yükselişle 261,40 liradan işlem gördü. Peki, bugün gramı, , çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

Kapalıçarşı 30 Haziran altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Altın bugün kaç para oldu? Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Haziran ayının son işlem gününde altının kilogram fiyatı, perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,53 artarak 261 bin 300 liraya yükseldi. Yatırım aracı olarak son zamanlarda en çok tercih edilen gram altın ise yüzde 0,38 artışla 261,40 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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