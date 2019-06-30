Kapalıçarşı 1 Temmuz altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Altın bugün kaç para oldu? Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Haziran ayının son işlem gününde altının kilogram fiyatı, perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,53 artarak 261 bin 300 liraya yükseldi. Yatırım aracı olarak son zamanlarda en çok tercih edilen gram altın ise yüzde 0,38 artışla 261,40 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.