Kalfalar patron oluyor

Meclis'te kabul edilen teklifle "çıraklık şartları" başlığı "mesleki eğitim merkezi programına çıraklık kayıt şartları" olarak değiştirildi. 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmeyenler, çıraklık eğitimine alınabileceğine yönelik hüküm kaldırıldı. Kalfalık yeterliğini kazanmış olanların mesleki yönden gelişmelerini ve bağımsız iş yeri açabilmelerini temin için ustalık eğitimi düzenlenecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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