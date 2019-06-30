LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler e-Okul LGS tercih robotu hakkındaki detayları araştırıyor. e-Okul tercih sayfası içerisinde bulunan LGS tercih robotu tercih yapacak öğrencilere rehberlik yapacak. Peki, e-Okul LGS tercih robotu nasıl kullanılır? İşte cevabı...

LGS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Girdiğiniz panelde, tercih listeleme kriterleri sekmesi altında yer alan; "Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi" şıklarından istediğinizi seçebilir ve il ve ilçeye göre aratabilirsiniz.

Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimlere Göre Listeleme başlığı altından ise 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim Aralığı kriterine göre arama yapabilirsiniz.

2019 E-OKUL LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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