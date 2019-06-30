Dolar/TL döviz kurları 30 Haziran son dakika Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Güncel döviz kurları. Geçtiğimiz hafta 5.70-.583 bandında seyreden dolar/TL, haftanın son işlem gününde 5.7680 civarında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 24 Haziran güncel döviz kurları... Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.