Altın ve altın fiyatları vatandaşlar için her zaman önemli olmuştur. Türkiye'de yastık altı olarak tabir edilen birikim şeklinde altın ilk sırada gelmektedir. Bu bağlamda altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar merak içinde bu soruyu soruyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 426,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,38 yükselişle 261,40 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Haziran canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.