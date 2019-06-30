100 bin kişiye iş

Türkiye'nin bilişim alanında donanımlı nesiller yetiştirebilmesi için Microsoft Türkiye kapsamlı bir çalışma başlattı. 410'dan fazla STK'ya 170 milyon dolarlık teknoloji bağışı ile teknolojik altyapıyı güçlendiren Microsoft Türkiye şimdi ise 5 bin gence istihdam odaklı teknoloji eğitimi verecek. Ayrıca 50 bin genç kodlama öğrenecek. Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul, iş ortağı ağıyla 100 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.
- Ekonomi
- 30.06.2019
- Gazete
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