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100 bin kişiye iş

100 bin kişiye iş
Türkiye'nin bilişim alanında donanımlı nesiller yetiştirebilmesi için kapsamlı bir çalışma başlattı. 410'dan fazla STK'ya 170 milyon dolarlık teknoloji bağışı ile teknolojik altyapıyı güçlendiren Microsoft Türkiye şimdi ise 5 bin gence odaklı teknoloji eğitimi verecek. Ayrıca 50 bin genç kodlama öğrenecek. Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul, iş ortağı ağıyla 100 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

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