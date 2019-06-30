Dolar ve euro kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler dolar kuruna yön verecek. Bu bağlamda dolarda son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta boyunca 5.70-5.83 bandında hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem günün olan 1 Temmuz günü 5.75-5.7850 aralığında seyretti. Piyasalarda G20 zirvesi yakından takip ediliyor. 1 Temmuz döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,56, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,39 değer kazanırken, dolar yüzde 1,07, avro yüzde 0,47 değer kaybetti. İstanbul'da tekrarlanacak seçim öncesi haftanın son işlem gününde dolar/TL, 6 Haziran'dan beri ilk kez 5.7375'e kadar geriledi.