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  • 01.07.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 08:55

1 Temmuz Dolar/TL kurları son dakika Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Güncel

Dolar/TL kurları 1 Temmuz son dakika Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Güncel . Geçtiğimiz hafta 5.70-.583 bandında seyreden dolar/TL, haftanın son işlem gününde 5.7680 civarında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 1 Temmuz ... Dolar, günümüzde , Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

Dolar ve euro kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler dolar kuruna yön verecek. Bu bağlamda dolarda son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta boyunca 5.70-5.83 bandında hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem günün olan 1 Temmuz günü 5.75-5.7850 aralığında seyretti. Piyasalarda G20 zirvesi yakından takip ediliyor. 1 Temmuz döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,56, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,39 değer kazanırken, dolar yüzde 1,07, avro yüzde 0,47 değer kaybetti. İstanbul'da tekrarlanacak seçim öncesi haftanın son işlem gününde dolar/TL, 6 Haziran'dan beri ilk kez 5.7375'e kadar geriledi.

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