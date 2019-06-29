Turizm tam gaz

Türkiye yılın 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artışla, 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırladı. Mayıs'ta gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 9.35 artışla 4 milyon 22 bin 254'e ulaştı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Mayıs ayında 963 bin 359 kişiyle Rusya ilk sırada yer aldı. Almanya 410 bin 374 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere 310 bin 4 ziyaretçiyle üçüncü sırada konumlandı.
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