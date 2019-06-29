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Turizm tam gaz
Türkiye yılın 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artışla, 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırladı. Mayıs'ta gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 9.35 artışla 4 milyon 22 bin 254'e ulaştı. 'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Mayıs ayında 963 bin 359 kişiyle Rusya ilk sırada yer aldı. 410 bin 374 ziyaretçiyle ikinci, 310 bin 4 ziyaretçiyle üçüncü sırada konumlandı.

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