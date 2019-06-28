Univa öğrenci evlerine talep yoğun

ERKANLI Holding, öğrenci evi projesi Univa'da Türk yatırımcılar için başlattığı kampanyayı uzattı. Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, Univa'nın yerli ve yabancı yatırımcıdan büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Türk vatandaşlarına özel olarak hazırladığımız kampanya çerçevesinde, yatırımcılar 65 bin liralık peşinatın ardından 12 ay sonra yapılan 65 bin liralık ara ödeme ile birlikte 24 ay boyunca ayda 5 bin 300 liralık ödeme yapacak" dedi.
- Ekonomi
- 28.06.2019
- Gazete
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