Ucuz et seferberlığı

TARIM Bakanı Bekir Pakdemirli, Düve Desteği Projesi'nin 81 ile yaygınlaştırılacağını, Bakanlık politikalarına uygun olarak etçi buzağı üreten işletmelere verilen yüzde 40'lık desteğe ilaveten buzağı başına 250 lira destek ödeneceğini açıkladı. Pakdemirli, "Et ve Süt Kurumu Temmuz'dan itibaren kıyma ve kuşbaşını kendisi üreterek tüketiciye ulaştıracak. Ulusal Kırmızı Et Konseyi de kesim fiyatlarını açıklayacak" dedi.
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- 28.06.2019
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