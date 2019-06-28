HEP İstanbul'un çevreciliği tescillendi

Tekfen Gayrimenkul tarafından çevre dostu bir proje olarak hayata geçirilen HEP İstanbul, bu yıl Amerika'da düzenlenen ISBS2019 Sustainability Award - En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nda ' Sürdürülebilir Yapı - Konut Kategorisinde' birinci seçildi. HEP İstanbul; su ve enerji tasarrufu sağlayan sistemleri, iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi standartların sağlanmasıyla öne çıkıyor.