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HEP 'un çevreciliği tescillendi

HEP İstanbul'un çevreciliği tescillendi

Tekfen Gayrimenkul tarafından çevre dostu bir proje olarak hayata geçirilen HEP İstanbul, bu yıl Amerika'da düzenlenen ISBS2019 Sustainability Award - En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nda ' Sürdürülebilir Yapı - Konut Kategorisinde' birinci seçildi. HEP ; su ve enerji tasarrufu sağlayan sistemleri, iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi standartların sağlanmasıyla öne çıkıyor.

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