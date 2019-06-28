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  • 28.06.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 10:39

seyyanen oranı Türk-İş teklifi son dakika kaç para? İşte

seyyanen oranı Türk-İş teklifi oldukça merak ediliyor. ni kamuda çalışan yüz binlerce işçi bekliyor. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay bir araya geldi. Türk-İş tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü aylar için +3 puan refah payı talep etti. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere yüz binlerce işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük süreleri dolmuştu. İşte 4/D'li taşeron işçilere son dakika kaç para? İşte ...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı zam oranının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili bir araya geldi. Görüşmede, 2019 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün yol haritasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu. Türk-İş tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü aylar için +3 puan refah payı talep etti.

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HaberlerEkonomi Haberleri4/D'li taşeron işçilere seyyanen zam oranı Türk-İş toplu sözleşme teklifi son dakika kaç para? İşte işçi brüt maaş zammı
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