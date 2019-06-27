Kamu işçileri için toplu görüşme süreci başladı. Hükümet yetkilileri ile işçi tarafı arasında geçecek görüşmeler sonrasında kamuda çalışan kadrolu işçilerin hakları netlik kazanacak. Kamu işçilerine talep edilen zam oranları, toplumsal haklar, mali yardımlar ve diğer taleplerin yanı sıra masada taşeron konusu da bulunuyor. Türk İş Sendikası taşeron işçi olarak ekibe alınan 4/D işçileri adına bazı taleplerde bulunuyor. Taşerona kadro yolu 696 sayılı KHK ile açıldı. Ancak KİT'lerde çalışan taşeron işçiler kadroya alınmadı. KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Peki KİT'lere kadro ve kadrolu taşeron işçiye zam var mı? KİT'ler kadroya geçecek mi? KİT kadro şartları nedir?