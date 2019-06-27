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İşletmelere koruma işçilere güvence

Kısa çalışma ödeneği uygulamasında süre 3 ay uzatıldı. , uygulama ile işçilere aylık bin 523 ile 3 bin 808 lira arasında ödeme yapıyor.

İşletmelere koruma işçilere güvence
Kur saldırıları sonrası üretimini azaltmak zorunda kalan firmalara destek sağlayan kısa çalışa ödeneğinin süresi 3 ay uzatıldı. Türkiye İş Kurumu, İşsizlik Fonu'ndan 3 ay yerine 6 aya kadar işçi ücretlerinin yüzde 60'ı oranında kısa çalışma ödeneği verecek. Bu yıl son 12 ay asgari ücretle çalışan bin 523 lira, ortalama brüt ücreti 4 bin lira olan 2 bin 382 lira, 7 bin lira olan da 3 bin 808 lira kısa çalışa ödeneği desteği alıyor. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dün yürürlüğe girdi. Karara göre dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle haftalık çalışma sürelerini azaltan veya faaliyetini tamamen veya geçici olarak durduran işletmeler 3 ay daha rahatlayacak 6 ay boyunca maaşları ödeyecek.

HAZAL ATEŞ

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