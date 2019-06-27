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  • 27.06.2019 15:36
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 15:37

başvuru şartları nedir? Bağkur emeklisi alma koşulları açıklaması

geçtiğimiz haftalarda, önemli bir karara imza atarak, hem anneden bununla beraber babadan yetim aylığı alan bir bireyin maaşlarından birini kesen ve öncesinde de ödenen parayı tahsil etmek isteyen sosyal Güvenlik Kurumunu () haksız buldu ve anneden ve babadan yetim aylığı alınabileceğine hükmetti. Bu karar emsal olur mu bilmiyoruz, çünkü geçmişte de Yargıtay, 'lı kocadan ve babadan aynı anda dul ve yetim aylığı alınmasına yönelik talebi reddetmişti. Ama Yargıtay'ın son kararı, kimlerin, nasıl alabileceği konusunu gündeme getirdi. başvuru şartları nedir? SSK Bağkur emeklisi çift maaş alma koşulları açıklaması yapıldı.

Yargıtay, önemli bir karara imza atarak anneden ve babadan ayrı ayrı yetim aylığı alınabilmesinin önünün açtı. Hem eşten hem de anne ve babadan ayrı ayrı maaş almak mümkün. Hatta kimi kişilere üç maaş birden bağlanabiliyor. Peki, kimler, hangi şartlarda çift emekli maaşı alabilir? Çocuklarım ölüm aylığından yararlanabilmesi için de; erkek çocuklar, öğrenim görmemeleri halinde 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmeleri halinde de 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Geride kalanların ölüm aylığı alabilmesinin belirli şartları da var. Öncelikle ölen sigortalının belirli süre prim ödemesi gerekiyor.

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