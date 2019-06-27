Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Adana, Mersin ve Antalya'da dalış eğitmenliği yapan ve sağlık ile tekstil sektörlerinde uğraş gösteren Kahramanmaraşlı girişimci Hüseyin Sağır; deniz, kum ve güneşi bırakıp döndüğü memleketinde devlet desteğiyle çiftlik kurup hayvancılık yapmaya başladı. 41 yaşında olan Sağır, yaklaşık 7 yıldır süt hayvancılığıyla uğraştığını, 50'si sağmal 85 büyükbaş hayvanı bulunduğunu belirtti. Meslek lisesi mezunu olduğunu ve hayvancılık yapacağının hiç aklına gelmediğini dile getiren Sağır, "Böyle bir çiftlik kurup hayvancılık yapmak uzak bir fikirdi. Deniz, kum ve güneşi bırakıp memleketimde üreterek ülke ekonomisine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. İşimi ve hayvanları seviyorum" diye konuştu.