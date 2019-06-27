550 lira asker ailesine yardım alma başvuru şartları nedir? Başvuru nereye yapılacak? İstenen belgeler neler? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı yapıyor. Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. 'Vakıf Mütevelli Heyeti' sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor. Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor.