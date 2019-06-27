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  • 27.06.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 09:18

550 lira başvuru şartları nedir? Başvuru nereye yapılacak? İstenen belgeler neler?

Asker ailelerine yapılan yardıma, 'Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı' deniyor. Program kapsamında yapılan yardım 2 ayda bir 550 lira. Yani aylık 275 lira. Buna ek olarak vatani görevini yapmakta olan askerin 18 yaşından küçük çocukları için de her ay 100 TL eğitim ödemesi de sağlanabiliyor. İşte merak edilen detaylar... Askere giden kişi evli ise resmi nikâhlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. İşte asker ailesine 550 lira nedir? Başvuru nereye yapılacak? İstenen belgeler neler?

550 lira asker ailesine yardım alma başvuru şartları nedir? Başvuru nereye yapılacak? İstenen belgeler neler? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı yapıyor. Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. 'Vakıf Mütevelli Heyeti' sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor. Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor.

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