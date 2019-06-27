Milyonlarca emekli için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. SGK SSK Bağkur emeklileri için 3 maaş avans ve 10 maaş kredi imkanı sağlanacak. Peki alma şartları nasıl olacak? Emeklilik için müracaat yapan kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı başvuru yapılması mecburi. Söz konusu sistemin hayata geçmesiyle birlikte emekli vatandaşların nakit sorunlarına son verilecek. Ek olarak nakit problemi yaşayanlar toplumsal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.