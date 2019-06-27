27 Haziran tarihli TOKİ Başakşehir Kayabaşı çekiliş sonuçları açıklandı. TOKİ Kura sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Kura sonuçları 2019 İstanbul Kayabaşı! TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura çekilişi 27 Haziran 2019 tarihinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Fatih İstanbul adresinde yapılacak. Kura çekilişi saat 10:00'da gerçekleşecek. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. TOKİ'den satın almış olduğunuz gayrimenkulünüzün teslimatı için projenin temerküzü olan şubemizden; Konutun KDV'sini yatırmanız, KDV faturası, KDV ödeme dekontu ve Gayrimenkul Satış Sözleşmenizin fotokopisi ile şantiyeye gitmeniz gerekmektedir.