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  • 27.06.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 09:47

evleri 3+1 çekiliş sonuçları! TOKİ kura sonuçları sıralı liste TC ile sorgulama

evleri sonuçları dün açıklanmaya başlamıştı. Bugün TOKİ İstanbul konutları 3+1 evleri için çekiliş sonuçları açıklanacak. Bu bağlamda dün Kayabaşı 2+1 kura sonuçları isim listesi belirlenmişti. Sabah 10:00 itibari ile başlayan kura çekilişi gece yarısına yakın sona ererken toplam 2 bin 338 adet 2+1 hak sahibi ve 250 yedek hak sahibi belirlendi. Bugün yapılacak 3+1 kura çekilişi ile de 2 bin 129 adet konut için şanslı hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş kapsamında satışa sunulan TOKİ alt gelir grubu 2+1 konut projesi için hak sahipleri belirlenirken kura çekilişi canlı yayın ile an be an ev için başvuruda bulunan kişilere aktarılacak. İşte 27 Haziran TOKİ İstanbul evleri Başakşehir Kayabaşı 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları TC ile sorgulama ekranı

27 Haziran tarihli TOKİ Başakşehir Kayabaşı çekiliş sonuçları açıklandı. TOKİ Kura sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Kura sonuçları 2019 İstanbul Kayabaşı! TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura çekilişi 27 Haziran 2019 tarihinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Fatih İstanbul adresinde yapılacak. Kura çekilişi saat 10:00'da gerçekleşecek. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. TOKİ'den satın almış olduğunuz gayrimenkulünüzün teslimatı için projenin temerküzü olan şubemizden; Konutun KDV'sini yatırmanız, KDV faturası, KDV ödeme dekontu ve Gayrimenkul Satış Sözleşmenizin fotokopisi ile şantiyeye gitmeniz gerekmektedir.

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